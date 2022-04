Francis MONTEIL

Mon projet professionnel est de devenir juriste avec pour spécialités la propriété intellectuelle, le droit des sociétés et le droit des affaires. Je demeure néanmoins compétent en droit social, en fiscalité des entreprises et en droit général (civil, pénal et procédures). Pour atteindre mon objectif, je suis disposé à travailler en tant que juriste évidemment, mais aussi en tant qu'assistant juridique et ^à effectuer une formation en alternance. Je suis mobile nationalement et internationalement.



Mes compétences :

Suivi des dossiers

Veille juridique

Rédaction de contrats de tous types

Conseils en droit