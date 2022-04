Arnaud VIGIER

Possédant un diplôme d’ingénieur en instrumentation physique, je suis en train de terminer mon MBA à HEC Paris (cours jusqu'en décembre 2010). J’ai toujours eu une passion pour la technologie et les produits innovants : j’ai travaillé comme ingénieur dans la production, le marketing, la vente et le service client pour des instruments scientifiques.



Je suis très orienté à l’international, avec plus de sept ans d’expérience aux Etats-Unis et au Japon. J’ai travaillé avec des équipes multiculturelles, faisant le lien entre l’Europe, l’Asie et les US ; ce qui m’a permis de parler couramment français, anglais, japonais et allemand.



Avec mon double profil et mon exposition à l’international, je cherche des responsabilités de management d’équipes, de produits ou de projets dans une grande entreprise à partir de janvier 2011.







Langues

• Français: langue maternelle

• Anglais: Courant, TOEFL IBT: 110 out of 120

• Japonais: Courant. Proficiency test, lvl2

• Allemand: Niveau professionnel. Zertifikat Deutch für den Beruf 175/200



Mes compétences :

Allemand

Anglais

Business

Business development

Communication

Fluorescence

Healthcare

Innovation

Instrumentation

Japonais

Management

Marketing

MBA

Microscopie

Microscopie optique

Motivation

Optique

Santé

Vente