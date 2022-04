Arnaud WAJDZIK

Le journaliste est celui qui se doit d'interroger les faits. Il est aussi celui qui, comme le disait Albert Londres, sait parfois mettre "la plume dans la plaie".

Journaliste formé à l'ESJ de Paris, j'ai exercé ce métier à Ouest-France de 1998 à aujourd'hui, dans le Calvados, la Manche, le Morbihan puis le Maine-et-Loire. J'ai pigé pour France Soir et l'AFP.

Actuellement en poste dans le Maine-et-Loire, je prendrai mes nouvelles fonctions comme directeur départemental de Ouest-France en Loire-Atlantique, à partir du 23 août.

Je suis également co-auteur de trois livres : Sexe et addictions sur ordonnances ; La rando en famille, c'est trop bien ! ; et Le Mystère de la rose angevine.