Arnaud WALLOIS

Après 5 ans de management d'équipe, d'abord en tant que responsable de site ASSEDIC puis Directeur de Pôle emploi local (conduite du projet de fusion, management de l'organisation générale, de l'activité de l'équipe de direction, supervision/validation des plans d'actions locaux, management de la politique RH), J'ai eu l'opportunté d'avoir une vision plus large de Pôle emploi, en ayant pour mission au sein de la Direction Régionale, de porter des projets liés à la relation entreprise de niveau régional (Référent Marketing, Chef de projet du club RH, déploiement d'outils régionaux dans le réseau) et de mettre en oeuvre la politique partenariale au travers de la promotion des contrats aidés.

Depuis la fin d'année 2013, j'ai pris la responsabilité du pôle Offre de Service, qui déploie au sein du réseau, l'offre prestation et formation de Pôle emploi, ainsi que toute la gamme de service à destination des Demandeurs d'Emploi et des Entreprises.



Mes compétences :

Management

Ressources humaines

Formation