Arnaud WALTER

Je suis un ingénieur Process spécialisé en Fluides Utilités, avec 9 ans d’expérience industrielle. J'ai débuté une formation d’Ingénieur en alternance dans le domaine du génie industriel option conduite d'affaires.



Plutot axé terrain durant les premières années de ma carrière via de longues expériences de supervision et coordination de construction jusqu'à des phases de pre-commissioning voire commissioning, je m'orientais ensuite vers l'ingenierie/conception. Ce parcours professionnel m'a permis d’acquérir une expérience variée, de l’étude de faisabilité jusqu’à la mise en service, me permettant ainsi de travailler sur tout type de projets industriels dans les domaines de la chimie, de la pharmaceutique, des matériaux et du oil&gaz plus récemment.



Mes fonctions actuelles au sein d'Emdelen me permettent de développer des compétences en gestion et management de projet en conservant une maîtrise sur les sujets techniques.



Je parle français, anglais et espagnol.



Mes compétences :

Process

Relationnel

ICAPS

OPERCOM

Fluides utilités

HVAC

Conception

TCE / Clés-en-main