Thierry RE

SENLIO

Conseil en Ingénierie Contractuelle

Expertise Privée en matière de litiges contractuels et commerciaux

Contrats privés et marchés publics de construction



Réalisation de projets clés en main, en France et à l'international

Secteurs; bâtiments, infrastructures, énergie, chimie et industries de procédés.



Marchés publics : CMP, CCAG marchés de travaux

Contrats privés suivant NF P 03-001, CGA FNBTP ou FFB

Contrats spécifiques de tous types



Certificat à l'Expertise Judiciaire

Membre de l'association "Dispute Resolution Board Foundation"





Mes compétences :

Directeur de projet

Litiges

Marchés publics

Management de projet

Expert judiciaire

Expert technique

Contentieux

Project manager

Gestion de projet