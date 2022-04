Laurence MARECHAL

Mon parcours professionnel au sein de grands groupes industriels mais aussi de sociétés de conseil et de services m'a permis de développer des compétences en qualité sur quatre principaux axes :

- système de management de la qualité,

- optimisation des processus,

- qualité projets/produits,

- qualité clients/fournisseurs.



Je souhaite être l'animateur ou l'acteur Qualité d'une démarche d'amélioration continue.



Mes compétences :

Traitement des non conformités

Méthodes de résolution de problèmes

Objectifs et indicateurs qualité

Amélioration continue

Audit Qualité

Norme ISO 9001

Actions correctives et préventives