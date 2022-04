Arnaud WEIL

Agent Immobilier

Immobilière Bertrand



Marié, 2 enfants. 



Manager, Dynamique, Positif, Pragmatique, Professionnel, Passions: Immobilier - Porsche - Tesla - BMW - Automobiles - Apple – design - Iphone - Mac - Ipad - Google – Internet - PNL - Management - (Dale Carnegie - Anthony Robbins) Commerce - E-commerce - Bourse - Close-Up – Magie- Curieux d’apprendre chaque jour…



BUT Sélestat Jade sas de 1991 à 2011.



+HT-France sarl depuis 2003



arnoo.arnoo@gmail.com 06 07 44 69 31



Formé et formant pendant 20 ans à toutes les formations But de management. (Gestion, comptabilité, management, droit du travail, droit de la publicité, informatique, vente, accueil, livraison, dépôt)

(PNL, Passion, conviction, stratégie, clarté des valeurs, énergie, art de se lier, maitrise de la communication)



Marketing

Compétences clés

• Obtenir des résultats. La capacité d'initier des projets et de les voir à travers une conclusion réussie dans les délais.

• communication persuasive. Forte capacité à convaincre les autres intérieurement et extérieurement des besoins et des opportunités dans une perspective.

• Créativité. Le besoin de flexibilité et de créativité en proposant des solutions nouvelles et différentes aux problèmes existants.

• Capacité d'analyse. La capacité d'être concis et précis avec toutes les données nécessaires et d'avoir une compréhension complète de l'analyse de tableur.





Inventeur de différents concepts déposés à INPI .

Initiateur de plusieurs inventions déployées dans les magasins But France :

+ "Achat Express "

+ "Retrait Express "

+ Augmentation sensible des acomptes Clients.

+ Marketing, visibilités sur les véhicules prêt clients.

+ Vente en Picking dans le magasin ....



Mes compétences :

Commerce

Automobile

Google

Iphone

GMS

Ecommerce

Mac

Informatique

Ipad

Webmarketing

Immobilier

Programmation neuro-linguistique

Immobilier d'entreprise