Arnaud WEISBECKER

Chez CGI France, au sein de la Business Unit Conseil / Corporate functions, je participe au développement du business et de offres de transformation des DSI.



Mon expérience précédente m'a conduit à développer une double compétence commerciale et conseil à travers des fonctions de Directeur de Compte, Directeur Avant-vente chez Orange Business Service et de Senior Manager chez Capgemini Consulting.



Mes compétences :

Conseil

Directeur de projet

Avant-Vente et engagement

Directeur de compte (KAM)

Cloud

Telecom

Organisation et processus d'entreprise