Arnaud WELMARZ

> METIER :



Diriger des activités B2C / Retail et B2B fortement concurrentielles dans le secteur high tech et des produits de grande consommation avec contenu de marque forte.



> PARCOURS:



> 20 ans de responsabilités opérationnelles et stratégiques dans les secteurs IT, Industrie , Software , services.



Directeur des Clients Nationaux, Directeur Commercial, Directeur de B.U et Directeur général au sein de groupes internationaux (Sony, Toshiba, SES Astra, Groupe SFR, Securitas Systems,Sage)



> COMPETENCES :



- Management, commercial, Marketing,communication



- Structurer des organisations dans contextes changeants et à croissance rapide



- Mettre en place et développer des circuits de distribution directs (Télévente, on line, Marketing Direct) et indirects (Retail, grossistes, vente à domicile, vente en centres commerciaux..)



- Négocier avec les key accounts au niveau Européen et Tisser des relations durables (partenaires / clients / sous traitants)



- Mettre en œuvre un management opérationnel concret, réaliste, structuré avec un focus résultats



- Pilotage complet d'un P & L



- "Thinker" & "Doer"



> QUALITES :



- Leadership

- Fédérer des équipes

- Management direct et très opérationnel par

objectifs (évaluation – plans d’actions correctifs)



-Energie, forte ténacité

-Capacité de communication interpersonnelle et

multiculturelle

- Maîtrise de la chaine de valeur des environnements I.T Telecoms, des produits de grande consommation INDUSTRIE- SOFTWARE - SERVICES



-Expérience confirmée d’un comité de Direction en filiale en étroite relation avec un siège Européen

-Agilité stratégique, ténacité

-Prise de décision

-Exigeant

-Capacité d’échanges,de négociation y/c C- level

-Culture du résultat





> Projet :



Diriger des organisations opérationnelles et/ ou stratégiques fortes de préférence dans les secteurs B2C / Retail B2B avec une dimension managériale et focus importants sur le développement des ventes Directes & Indirectes :



COUNTRY MANAGER

DIRECTION GENERALE

DIRECTION DE B.U

DIRECTION COMMERCIALE





- Secteurs prioritaites : High tech, telecoms,I.T, Produits et/ou Services de grande consommation





PROFIL COMPLET ET REFERENCES SUR LINKEDIN



Mes compétences :

Audio

Bureautique

Commercial

Country manager

Directeur commercial

Directeur général

Electronique

Gps

High tech

Informatique

Luxe

Manager

Marketing

Mobile

Retail

Sécurité

Securite electronique

Télécoms

Video