Arnaud ZANETTI

Ingénieur étude, j'interviens sur différents projets dans le but d'intégrer, au niveau logiciel, les technologies qui rendent les produits communicants : pile de protocole TCP/IP, modem RTC, Ethernet, GSM/GPRS, Bluetooth, Wifi ...

En tant que Responsable Technique Logiciel, mon domaine d'intervention va du choix des fournisseurs à la validation de la solution, y compris sur le terrain.

Pour l'aspect développeur de la fonction, je travaille en permanence avec des contraintes fortes sur la place mémoire et les temps d'exécution, utilisant le langage C voire l'assembleur (68K, V850, ARM).

La nature "bas niveau" des développements implique une bonne connaissance en électronique, afin de piloter correctement le matériel.

Certaines demandes spéciales (démonstration pour salon, démonstrateur technologique, projet pilote, ...) nécessitent d'avoir un esprit "créatif" et une capacité à réaliser très rapidement des customisations voire des développement un peu éloignés du cœur de métier.



