Arnault DEPORTE

18 années au service de l audiovisuel Broadcast et des rédactions me permettent aujourd'hui d'exercer dans les trois secteurs clés du monde de la télévision:



FORMATEUR EN MONTAGE

Depuis la campagne de formation de France Télévision pour le passage au numérique, les grands chantiers et les défis pédagogiques liés à l'audiovisuel sont devenus une spécialité dont je ne me lasse pas. Pour l'initiation, la formation ou la reconversion des professionnels de l'audiovisuel, de la presse ou de l'industrie, je peux intervenir à trois niveaux:

- Exécuter des programme pédagogiques pré-établis.

- Élaborer des formations en montage sur-mesure .

- Accompagner la création d'une chaîne télévisée en formant et en sécurisant les équipes dans leurs premiers pas à l'antenne.

Que ce soit pour France3, l'INA, CFI, Aljazeera, j'ai toujours accordé une attention particulière à adapter ma pédagogie aux objectifs, profils et réalités professionnelles des stagiaires.



POSTPRODUCTION, MONTAGE

Dés 1997 Le système de montage Avid a été le centre autour duquel j ai élargi mes compétences à l'ensemble de la chaîne de fabrication (workflows)

Monteur dans les équipes de Digital Group et Canal+, Freelance pour France Télévision et "Avid certified "​ depuis 2013, je suis à votre disposition pour:

- Monter, étalonner et prémixer votre film, reportage ou documentaire.

- Assurer la postproduction complète de votre projet du tournage au PAD.

- Coproduire en apport d'équipement et compétences.



INDUSTRIE BROADCAST

4 années de support avant vente ( Presales) pour Grass Valley sur les secteurs EMEA /APAC me permettent aujourd’hui d'en proposer les missions dédiées à votre produit ou solution.

- Apporter un appui technique aux équipes commerciales.

- Assurer une veille technologique et concurrentielle du marché.

- Étudier les appels d'offres et proposer des solution techniques .

- Effectuer présentation et démonstration auprès des clients ou sur les salons.





Mes compétences :

Presales

Avant vente

Sales support

Prises de vues vidéo 2D et relief

Montage vidéo

Postproduction vidéo 2D et relief

production vidéo