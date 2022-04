Arnault LIBERSART

Engagé depuis 7 ans chez SEGER dans le développement et la direction de l'agence SEGER à Paris.



Le challenge qui m'a été confié: implanter SEGER comme un acteur visible et incontournable de l'immobilier haut de gamme en région parisienne.



Avec le concours de mes collaborateurs , nous travaillons à développer des programmes immobiliers à des emplacements premiums, en proposant à nos clients, des architectures classiques soignées, des appartements dont les plans, les prestations et à la décoration sont particulièrement aboutis, avec un service d'accompagnement de nos clients "sur mesure".



De la recherche du foncier, au montage des opérations, en passant par la commercialisation et la direction des programmes, mon métier m'impose une profonde rigueur, une grande polyvalence et un investissement total au quotidien avec pour objectif : construire du beau et le faire bien.



Mes compétences :

COMMERCE

Commerce international

Export

Immobilier

International

Investissement

Promotion