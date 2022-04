Arne DITZEL

Conception de plan de formation

• Par l’écoute active, reconnaître les besoins des équipes commerciales

• Définir un plan de formation répondant aux attentes et accompagnant la stratégie du client



Ingénierie pédagogique

• Conception, animation et évaluation permanente de modules de formation afin de garantir l’évaluation des équipes correspondant aux objectifs clients

• Mise en place de nouveaux outils multimédia



Organisation/Gestion

• Supervision du planning des formations

• Supervision de la logistique : salles, impressions, convocation, accueil



Communication/Reporting

• Réunions avec l’équipe management pour définir le programme de formation de leurs collaborateurs : analyse et propositions d’actions complémentaires



Expertise métier

• Expérience de la relation clientèle

• Expérience de responsabilité opérationnelle



Relations à l’international

• Echange permanent avec équipes internationales





Mes compétences :

Team management

Trilingue anglais allemand

Formation continue

Traduction anglais

Organisation d'évènements

Spontanété

Spécialiste produit

Vente

Luxe

Traduction

E-commerce

Conseil

Formation

Créativité