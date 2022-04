Arno DUBOIS

Bonjour,



Directeur artistique au sein des Editions Jack en Bretagne depuis 2006, en charge des collections de cartes postales, monographies, guides, et produits grand public liés à l'image de Bretagne.





Voici mon parcours en quelques mots :

J’ai à mon actif plus de 27 ans d’expérience en matière de presse et de communication. Je possède une solide expérience professionnelle dans des postes à responsabilité au sein de groupes de presse et de communication.



J’ai assumé pendant 7 ans la direction artistique (conception et réalisation) du titre Alpes Magazine et de tous les hors-série (plus de 100 titres), au sein du groupe Milan Presse.



Cette expérience à été acquise par une formation de graphiste à Paris puis par les postes occupés au sein d’agences de communication et de groupes de presse à Paris, Clermont-Ferrand et Lyon.



Lors de ce parcours, il m’a fallu définir, organiser et diriger les stratégies nécessaires à la conception- réalisation de titres de presse grand public, et au respect des budgets.



Directeur artistique free-lance auprès de collectivités et d’entreprises : j'ai élaboré des concepts créatifs et éditoriaux, en charge du management d’équipe (graphiste, journaliste, photographe, marketing), et du suivi de la réponse créative, respect des chartes graphiques et des délais.



Passionné par la presse, la communication et son évolution multimédia, j’ai choisi de suivre une formation supérieure de Chef de projet/webdesigner niveau -DESS- d’une année (août 05 à mai 06) à l’Afpa.



Mon intérêt se portant toujours vers la presse, l'édition et la communication, j'ai choisi de rejoindre en mai 2006, un éditeur breton (Editions Jack), dont les projets d'édition ambitieux m'ont séduits.







Arnaud Dubois - Côte de Granit rose - Bretagne

06 13 10 55 29 - email : a_dubois68@yahoo.fr



Mes compétences :

Directeur artistique

Guide

Internet

Média

Multimedia

Presse

Print

Site internet

Web