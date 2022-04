Gestion du budget de l'établissement:

- Trésorerie

- Budget Prévisionnel

- Compte Administratif



Responsable du suivi des contrats et de la sécurité de l'établissement



Responsable de la relation partenaires et fournisseurs de l'établissement



Manager de l'équipe technique et administrative de l'établissement (15 personnes)



Mes compétences :

Aide Sociale

Enfance

Management

Management et gestion