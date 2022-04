Arno FILLETTE

Avec une double expérience en Finance et en RH, je me tourne à ce jour vers un poste plus opérationnel RH. Pour cela, je suis actuellement en formation à l'IGS de Lyon où je passe un Master 2 en Management et Direction de Ressources Humaines. Afin d'échanger avec des professionnels des RH, je me tiens à leur disposition pour échanger sur la stratégie RH et la politique du changement dans les organisations ...



Mes compétences :

Ressources humaines

Contrôle de gestion