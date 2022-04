Arno GUERREY

Bonjour à tous ceux qui auront le plaisir de lire ma présentation, je me prénomme Arno et j'ai une expérience multiple dans les domaines suivants:



- le second oeuvre

- la gestion technique du patrimoine

- la maîtrise d'oeuvre d'exécution

- l'assistance à maîtrise d'ouvrage

- la représentation des entreprises





Dernières réalisations :



- Hotel Magenta 38 à Paris 10

- Hotel Villa Otéro à Nice



En cours:



- Hotel Grimaldi à Nice

- Studio Harcourt à Paris 16





si vous êtes intéressés pour échanger, cela sera avec le plaisir de vous lire, pour tous ceux qui auront des questions ou demandes.

bien à vous.



Mes compétences :

Gestionnaire technique de patrimoine

OPC

AMO

MOE