Je m'appelle Arnold Djomguep, ingénieur Télécom&Réseaux spécialisé en Réseaux et Services Mobiles. Disponible immédiatement et mobile sur toute la France, je souhaiterais à court terme intégrer une entreprise en tant que Développeur Java/J2EE Junior et évoluer vers un poste de Chef de projet.



Mes compétences :

Systèmes d’exploitation:Linux, Windows(XP,7)

Programmation:HTML5/CSS3,JAVA/Swing

Conception:UML, MERISE

Frameworks:EclipseLink, Hibernate, JUnit

Télécoms:2G/GSM, 3G/UMTS, 4G/LTE, DWDM, xDSL

Logiciels:AnalyseSI,ArgoUML,Eclipse,Netbeans

Java EE(JSP,Servlet,JSTL,EJB3),Design patterns

JPQL,SQL,MySQL

Glassfish,SVN,Microsoft Word/PowerPoint

