Jonathan HABIB

Jeune homme passionné par les nouvelles technologies, je me suis naturellement dirigé vers des études d'ingénieur en télécommunications.

J'ai donc intégré Télécom Bretagne, une grande école d'ingénieurs située à Brest. Les matières dominantes choisies se sont faites dans la continuité : après le tronc commun, je me suis orienté vers l'informatique afin de consolider les bases déjà acquises en 1ere, Terminale et en classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE).

Parallèlement, j'ai participé au conseil d'administration du "ResEl", l'association étudiante qui gère le réseau sur le campus de Télécom Bretagne. Cela me permet d'avoir une vision plus pratique des enseignements prodigués. J'ai également fait partie du club Robotique de l'école, club qui prend place chaque année à la Coupe de France de Robotique.



Mes compétences :

Linux

Gestion de projet

Informatique

Télécommunications