Arnold FAIVRE

Depuis juillet 2012, je suis chargé de presse et d'information à l'Ambassade de France en Espagne.



De janvier 2007 à juin 2012, j'ai été en charge de la communication et des relations presse du "Festival du Cinéma Espagnol de Nantes" (Relations presse locale, nationale, espagnole / Gestion des Partenariats (club de 30 partenaires publics et privés / Médiation culturelle / Rédaction des supports de communication).



J'anime et programme par ailleurs une émission de radio bimensuelle dédiée à la chanson francophone actuelle sur la radio européenne nantaise, "Euradionantes".



Je suis aussi critique musical pour le magazine bimestriel "Francofans".



Je suis enfin auteur, chanteur et compositeur dans le groupe de chanson française "Lélian"



Mes compétences :

Communication

Culture

Médias

Musique

Radio