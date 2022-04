Arnold FAUQUETTE

Gérant créateur de la société VIVAT, réseau d'agence de services à la personne en Nord Pas de Calais, 100000 heures de prestations auprès de particuliers par an - 170 salariés.



Créateur en 2006, Lauréat Nord Entreprendre 2008, Nominé au Trophée du Jeune Créateur d'emploi 2009, je pilote la stratégie d'une entreprise en forte croissance sur un marché jeune. J'utilise les croissance interne (rachat de 2 sociétés) et le croissance externe (franchise) pour construire le leader indépendant de la région Nord Pas de Calais



Impliqué dans le développement de mon métier je préside la délégation régionale de la Fédération Des Entreprises de Services aux particuliers amenée à représenter les 400 ets de la région Nord Pas de Calais.



Acteur responsable je suis signataire de la charte de la diversité et du Manifeste des Entreprises Responsable.. Je suis sensible à l'implication de mon entreprise dans l'Economie Sociale et Solidaire



Mes compétences :

ressources humaines

Formation

communication

RH

GPEC

Management