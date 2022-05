Vincent FAUQUETTE

En 23 ans de carrière en tant qu’électronicien en aéronautique au sein de l’Armée

de l’Air, j’ai travaillé 22 ans sur missiles ou systèmes d’armes principalement fabriqués par

Aérospatiale, Matra et MBDA.

De part mon statut d’ancien militaire, j’ai acquis une grande capacité d’adaptation

et de disponibilité, en solitaire ou en équipe, j’ai appris à analyser et résoudre différents

problèmes : maintenance, mise au point, panne, documentation, formation et en tous

lieux.

Ayant déjà effectué un travail équivalent d’assistant technique et formateur, et j’ai

été très souvent, tout au long de ma carrière, en contact avec les assistants technique de

diverses entreprises, j’ai une très bonne connaissance de ce métier.

Disponible de suite, ce serait avec plaisir d’intégrer vos équipes pour offrir mes

compétences ainsi que mes expériences professionnelles.



Mes compétences :

Maintenance électronique

Formateur

Assistant technique

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Apple Mac

Mécanique

Aéronautique

Armement