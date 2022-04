Arnou PHILIPPE-JEAN

Madagascar Hôtel Consultant



Implanté à Antananarivo depuis 2011 Madagascar Hôtel Consultant bénéficie de nombreuses années d’expériences de par son fondateur, Philippe-Jean Arnou.



Nos missions :

•Vous guider et vous accompagner dans le choix de vos stratégies d’entreprise et lors de vos prises de décisions importantes.

•Vous conseiller au quotidien dans le fonctionnement opérationnel, la mise aux normes internationales, l’optimisation de vos revenus et le développement de votre établissement.

•Mais aussi « développer le professionnalisme et le savoir-faire en entreprise » dans le secteur de l’Hôtellerie et la Restauration par le biais de formations professionnelles, afin d’obtenir un personnel plus qualifié et plus performant sur l’ensemble du territoire Malgache et du continent Africain.



Accompagnement de projet & Conseils



Madagascar Hôtel Consultant vous propose un accompagnement ciblé pour vous guider et vous soutenir dans les choix stratégiques de votre entreprise et lors de vos prises de décisions importantes.



« Certaines décisions dans la vie d’une entreprise sont fondamentales, elles représentent des investissements importants mais aussi cruciaux pour le développement de votre entreprise.

Il est alors bien d’avoir une oreille attentive à ses côtés pour vous conseiller et vous aider à vous projeter dans le futur. C’est grâce à ses 30 ans d’expertises que Madagascar Hôtel Consultant peut vous accompagner dans ces moments si décisifs pour vous. »



Nous pouvons aussi vous conseiller au quotidien dans le fonctionnement opérationnel, la mise aux normes internationales, l’optimisation de vos revenus et le développement marketing et commercial de votre établissement.



« Contrairement aux idées reçues, on ne s’improvise pas hôtelier ou restaurateur, il y a quantité de petites choses ou de méthodes qui semblent simples mais qui s’apprennent, ce sont parfois ces petites erreurs du quotidien qui échappent et peuvent ruiner les efforts de toute une vie.

Un œil d’expert saura en quelques heures ou jours vous aider à réorganiser un service pour qu’il soit plus productif, rendre votre cuisine plus fonctionnelle en respectant les normes d’hygiène ou encore vous donner des conseils pour mettre en place des procédures plus adaptées à Votre type de fonctionnement. »



Nous créerons ensemble des formules personnalisées, adaptées aux exigences spécifiques de Votre projet et de Votre établissement.

Sachez qu’il s’agit de vrais investissements dont les répercussions reflèteront directement les efforts internes de votre entreprise, vous démarquant de la concurrence et contribuant ainsi à l’amélioration globale du secteur de l’Hôtellerie Restauration à Madagascar.



Nos formations sont organisées en modules, tels que :



Pour les métiers opérationnels de l’Hôtellerie et la Restauration (serveur, barman, femme de chambre, réceptionniste).

•Le savoir-faire et savoir-être

•Mieux vendre au restaurant (marketing et promotion)

•Les techniques de base au restaurant

•Hygiène de base



Pour les cadres et dirigeants d’entreprise

•Management opérationnel

•Gestion en Hôtellerie et Restauration

•Outils de gestion en Hôtellerie et Restauration

•Gestion des ressources humaines

•La démarche Qualité en Hôtellerie et Restauration

•Définition d’un concept en Hôtellerie et Restauration

•Les normes HACCP en Hôtellerie et Restauration



Vous en découvrirez plus encore sur « Nos formations à venir ».



Nous vous invitons également à nous contacter pour nous faire part de vos éventuels besoins spécifiques.



