Arnould NADIA

CAFERUIS en Novembre 2013, expérience professionnelle en maison d'enfants et également en établissement et service d'aide à la personne, coordinatrice de missions, accompagnement des usagers, planification des tâches, mis en place des réunions des équipes pluridisciplinaire, travail dans les objectifs du projet d'établissement. Bonne relation humaine, grande adaptabilité, disponible et toujours à l'écoute active, responsable.