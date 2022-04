Ars-Classical s’est donné une mission simple : dispenser des leçons individuelles de musique à domicile.



Que vous ou votre enfant décidiez de démarrer ou reprendre une activité musicale, Ars-Classical vous aide, grâce à son équipe pédagogique à mettre en place un programme musical adapté à votre niveau et votre instrument de prédilection, en fonction de vos disponibilités.



Ce qui fait la particularité d’Ars-Classical, c’est avant tout la qualité de ses enseignants. Ceux-ci sont en premier lieu spécialiste de leur discipline et sont dès lors recrutés en fonction de leur niveau, leurs diplômes, leurs aptitudes pédagogiques, leur facilité d’adaptation et leur expérience professionnelle et ce afin de donner la meilleure instruction musicale. Ars-classical s’engage à justifier des compétences de son équipe à n’importe quel moment, sur simple demande.



Ars-classical s’occupe de tout. Tous nos professeurs sont salariés, vous n’avez donc aucune démarche administrative à effectuer. De même que les tarifs proposés comprennent la pratique instrumentale (ou vocale), le solfège ainsi que les frais de déplacement du professeur à votre domicile.



Ludique, attentive, énergique et sérieuse : telle se veut la ligne directrice de la pédagogie d’Ars-Classical. Ses méthodes d’enseignements reposent sur la patience et l’attention psychologique due à chaque élève, car le but d’une leçon de musique est avant tout de prendre du plaisir et de comprendre ce que l’on joue, tout en restant à l’écoute des besoins et envies de chaque élève.





Disciplines enseignées :



- Instruments : Piano – Flûte traversière – Violon – Violoncelle – Guitare – Chant – Saxophone – Clarinette – Hautbois – Batterie



- Matières : Solfège (Formation Musicale) – Histoire de la musique – Analyse musicale – Ecriture musicale



- Eveil musical



