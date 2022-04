Arsène ABLO

Depuis Janv 2014 : Animateur des ventes PMS (canal Proxy) chez DANONE NUTRICIA Côte d’Ivoire (DNCI)



Nov 2013 : Commercial DBNAO (canal Proxy) DANONE BABY NUTRITION Africa and Overseas, Côte d’Ivoire (DBNAO) chez EUROTECH



Depuis Sept 2012 : Merchandiser et Sales Promotor (canal GMS) DANONE BABY NUTRITION Africa and Overseas, Côte d’Ivoire (DBNAO) chez EUROTECH



De 2007 à 2008 : TECHNICO COMMERCIAL CHEZ ARTILIN CI, filiale de ARTILIN FRANCE

De Juin 2005 à décembre 2006 : Agent de voyages (Tourisme et Billetterie) Département tourisme et Représentant Europ Assistance, SDV Voyages du Groupe BOLLORE, Abidjan



De Juin 2001 à juin 2005 : Chargé d’Accueil, Information et Assistance

Box aéroport, SDV Voyages du Groupe BOLLORE, Abidjan



Stage à l’Association QUERCY PAYS DE SERRES :* L’importance de l’AQPS dans la promotion et le développement du Tourisme local. Lauzerte-82, France (1999).



Direction Technique Produits de la Compagnie de Formation: *Etude sur la vie associative dans les centres de formation. Bagnolet-93, France (1998).



Stage de fin d’étude à l’Office de Tourisme de Lauzerte-82-*Etude sur l’activité touristique dans le Tarn et Garonne, Lauzerte-82, France (1997).





Mes compétences :

Administration

Comunication

Management

Management touristique

Organisation

Relations publiques

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Marketing

Sales Force

SAP Sales and Distribution