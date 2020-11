Arsène CHIALEU

Ingénieur rigoureux, volontaire et soucieux d'obtenir des résultats. Connu pour ses qualités relationnelles, son esprit d'équipe et ses capacités d'adaptation et d'apprentissage.



J'aimerais désormais me servir de mon expérience en vérification et validation des systèmes et procédures en engineering pour me lancer dans le métier de la qualité et des affaires réglementaires.



Mes compétences :



Affaires réglementaires, Normes médicales,

Vérification et Validation

Integration Testing

Specifications

DOORS

Suite Office

Suite Google

Gestion de projets

Medical Devices

Requirements Gathering

Databases, SQL