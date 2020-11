Arsène VOGNOMBITA

Actuellement à la recherche d'un emploi, qui coincide parfaitement à mon projet d'intégrer dans une BE possédant de grands projets et une volonté de de réussir. Je suis pour le moment à la recherche d'expérience professionnelle variées dans le domaine de charpentes métalliques. La diversité de la responsabilité et ma volonté de progresser à toute épreuve avec vous, sont mes deux principaux de motivation.

Je suis prêt à mobiliser tout mon enthousiasme et j'envisage une évolution professionnelle en projeteur calculateur structures métalliques.

Je reste à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires ou entretien.

Veuillez agréer,Madame,Monsieur, l'expression de mes sentiments distinguées.



Mes compétences :

Les moyens d'assemblage en construction métallique

Évaluation des charges sur une ossature

Le choix des éléments d'ossatures (porteuses)

Choix technologiques/système d'assemblage

Systèmes constructifs et stabilité d'ensemble

Autocad

RDM

Tekla structures

Robot structural analysis