Recherche poste de dessinateur en construction métallique



Titulaire d’un diplôme de TSECM, Technicien Supérieur en Etude de Construction Métallique à l’AFPA, je suis actuellement à la recherche d'un poste de dessinateur.



Fort des compétences acquises tout au long de ma formation et mon expérience dans un bureau d’étude, je possède à présent une bonne connaissance selon les normes de l’Eurocode 3 et des outils de modélisation tel Autocad, Tekla et Robot.



Mes compétences :

Autoca

Robot

Tekla