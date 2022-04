Arthur BEAUFILS

Après mon bac, je suis parti vivre une expérience australienne d'une année, notamment du côté de Sydney et de Manly.



Retour en métropole où je me lance dans les études supérieures. Après un semestre mitigé en droit, je quitte la fac avant de reprendre une école de journalisme l'année suivante. J'ai alors eu l'occasion de travailler pour Concept Restauration, plus particulièrement dans l'événementiel : GP de France moto, Espace 125 CocaCola et aux 24h du Mans (en tant que coresponsable du pub Guinness). Je travaille aussi à l'occasion pour la société de communication Vaudoo, sur les events CocaCola (train de Noël)



en 2011, je commence mon cursus à l'ISCPA dans la filiére journalisme.



Je suis actuellement journaliste pour Roads Mag et prochainement pour la société Carambole Média



Mes compétences :

Cameraman

Journalisme

Rédacteur

Rédacteur web

Web