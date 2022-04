Arthur BERTAUD

Après avoir obtenu mon BTS Informatique de Gestion option développeur d’applications, j'ai poursuivi mon cursus étudiant avec des formations en alternance. C’est durant celles-ci que j’ai appris à développer au sein d’un environnement ERP (Microsoft Dynamics AX).



Après 4 années en région parisienne, j’ai voulu découvrir de nouveaux horizons et me lancer dans de nouveaux projets et défis personnels. Je suis donc parti en Amérique Centrale et du Sud en septembre 2014 pour découvrir d’autres cultures et m’ouvrir sur le monde. Depuis mon retour en France en mars 2015, je me suis installé à Nantes afin d’exercer mon métier de consultant technique sur l’ERP Microsoft Dynamics AX.



Habitué à travailler en équipe, je pense être un atout dans la mise en place et la réalisation de projets.



Mes compétences :

Entreprise Portal

MICROSOFT DYNAMICS AX

C#

PHP

SQL

Java

HTML

XML

JavaScript/Ajax

SSRS de Microsoft

C

Web services

AIF

Reprise de données

Retail

WMS