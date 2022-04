Arthur CADILLAT

Je suis ingénieur diplômé en 2012 de l'Ecole Nationale Supérieure d'Electrotechnique, d'Electronique, d'Informatique, d'Hydrauliques et des Télécommunications (ENSEEIHT) de Toulouse. Je suis spécialisé dans le Génie Electrique et l'Automatique.



J'ai été embauché en tant qu'Assistant Responsable d'Affaires à la suite de mon stage de fin d'études au sein de Citéos, société du groupe VINCI ENERGIES spécialisée dans l’éclairage public, la mise en valeur du patrimoine, les illuminations festives ainsi que les équipements urbains dynamiques.



Mes compétences :

Matlab/Simulink

C+/C Pascal

C++

Pack office

Autocad

Microstation V8

Oracle applications

Microsoft Visio

Éclairage Public

VRD

Infrastructures de Recharge pour Véhicules Électri

Responsable d'Affaires

Bureau d'Etudes

Aviation

ingénieur