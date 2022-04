Arthur CHABERT

Www.artchab-studio.fr





Fort de 2 ans au sein de l’agence webmarketing Iroquois en tant que webdesigner et responsable du studio graphique. Je gère des missions de création et de développement de différents supports marketing tels que des newsletters, des animations flash (bannières, didacticiels ...), sites évènementiels.



J'assure les conseils graphiques et marketing pour des société telles que : Comexposium, Wurth, GL Events, Intermarché, SalonsCE, Intermarché, UBM Medica/PG promotion, Le salon du cheval, Intermat ...



Le design graphique est un secteur d’activité qui m’attire par son dynamisme et pour lequel les aspects d’actualités, de compréhension et de prise de position revêtent une importance capitale, par l'ajout de mon expertise en marketing ce secteur pend toute son ampleur !



Ma passion pour le web et le design graphique m’ont conduit à développer une activité de freelance, depuis 2008.



Sérieux, motivé et dynamique, je mettrais alors tout en œuvre pour vous convaincre que je suis la personne qui sera la mieux à-même de répondre a vos multiples exigences.



Mes compétences :

Indépendant