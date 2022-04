Arthur CHARDEAUX

Compétences :



Prise de son et mixage de programmes de flux, fictions et sportifs en direct et enregistrés

Management d’équipe



Outils maîtrisés :



Consoles de mixage : SSL c100hds, Studer Vista, Lawo Mc²56 MK2, Sound Devices 788T / 644, Yamaha DM 2000

Grilles d’interphonie : Riedel, ClearCom, Adam

Grille audio vidéo : Evertz, Miranda, Lawo VPRO

Logiciel audio : MT128 (broady solution), Ableton live, Protools HD, Nuendo



Mac et PC