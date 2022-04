Arthur CHAULIAC

En poste chez ExxonMobil depuis 2006.

J'ai passé l'essentiel de ma carrière dans des postes d'ingénieurs fiabilité et maintenance, en France et aux Etats-Unis.

Je suis désormais responsable d'une équipe d'ingénieurs inspection, en charge des stratégies d'équipement et de la fiabilité/sureté des équipements fixes sur la plate-forme de Notre Dame de Gravenchon.



Mes compétences :

Fiabilité

Maintenance

Production