Arthur HOREL

Consultant technico-fonctionnel CRM.



Intervient sur des missions de type techniques:

- Reporting des tâches réalisées en mode Agile (livraison quotidienne des développements)

- Installation de progiciels chez des clients de type Assurance et Banque.

- Maintenance et évolutions de progiciels (passage de version, satisfaction du besoin métier)

- Connexion des logiciels à la chaîne logistique des applications externes installées chez le client (éditique avec les courriers/mails, reporting analytique):

x Importation des données dans le progiciel

x Maintenance de webservices JAVA pour la gestion des données.



Intervient sur des missions de type fonctionnelles:

- Revue des spécifications fonctionnelles et proposition d'améliorations.

- Réalisation d'une présentation fonctionnelle du progiciel

- Conception et évaluation de la faisabilité d'une évolution.

- Chiffrage d'une évolution



Mes compétences :

SQL

Javascript

Java

HTML

Rhinoscript

CSS

Oracle

Microsoft SQL Server

JBoss

XML

Salesforce

Coheris CRM

C#/.NET

SQL Server Integration Services (SSIS)

Microsoft Dynamics