Arthur LE DENN

Diplômé de l'université Bordeaux-Montaigne et de l'école de journalisme de Toulouse (EjT), reconnue par la profession, je suis journaliste à Investir - Les Échos Bourse. Mon numéro de carte de presse est le 132 405.



J'ai précédemment travaillé pour les pure players Maddyness et L'Usine Digitale, pour les magazines Science & Vie et Ça m'intéresse, ainsi que pour les journaux Libération, Le Monde et Ouest-France.