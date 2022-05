Détentrice d'un DUT Techniques de commercialisation à l'IUT de Quimper et d'un DUETI en "Business and Administration" à Birmingham City University je suis actuellement en Programme Grandes Ecoles à l'ESC de Rennes School of Business.



Mes compétences :

Accueil physique et téléphonique

Bureautique

Conseil

Prospection commerciale

Administratif