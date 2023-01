Astrid BLOT LEFEVRE

Actuellement Responsable de la communication visuelle chez Devanlay Lacoste, ma mission principale est de concevoir et mettre en place la stratégie de communication visuelle de la marque.

Mon objectif est de rendre la marque désirable et prémium en produisant des campagnes impactantes selon la plateforme de marque.

Réalisations :

Définition de la nouvelle identité de marque Lacoste dans le sport.

Développement d’actions et d'outils de communication pour les licences dans le respect de l’identité de marque.



Mes expériences de Chargée Relations Presse -Relations Publiques m'ont permis d'acquérir une bonne connaissance du milieu journalistique ainsi qu'une réelle expertise en organisation d'événements (présentations presse, conventions, etc ...).

Mon expérience chez Pierre Cardin au poste de Responsable de l’activité des Hôtesses Pierre Cardin & Chasseurs Maxim’s m’a permis de développer mon sens du management et de la gestion de projets.

Ayant aussi débuté mon parcours professionnel en agence de communication, j'en garde le goût de la créativité, de la réactivité et de l'innovation.



Spécialisations :

Repositionnement de marque, mobilisation d’équipes transversales, développement de projets, maîtrise des process et sens aigu du résultat.





Mes compétences :

Publicité

Communication