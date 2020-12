Astrig ALYANAKIAN

Je recherche un poste d'AGENT DE BIBLIOTHÈQUE

dans la fonction publique territoriale

en tant que contractuelle

dans le secteur Paris et banlieue sud



Centres d'intérêts :

secteur jeunesse : contes, albums, livres d'artistes, documentaires, dvd, applications

secteur adulte : arts et divertissements, polars, coutumes-folklore, sciences de la nature, économie domestique, géographie et voyages, histoire ancienne, histoire Asie-Orient

transversal : animation, action culturelle, communication



Une prédestination (fille d'imprimeur), une vie professionnelle en lien avec l'univers du livre (infographiste pré-presse, collaboratrice d'édition), au contact avec le public (animation d'ateliers artistiques et culturels) et dans l'organisation d'événements (expositions, concerts) et déjà un pied dedans en tant qu'intervenante, sans compter un projet personnel d'écriture et d'illustrations de contes... tout m'amenait à pousser les portes des bibliothèques pour passer de l'autre côté du miroir et devenir agent de bibliothèque.



Déjà riche de ce parcours et d'un naturel autodidacte, j'ai choisi la voie de l'autoformation et de l'expérience de terrain, avant de postuler en tant que contractuelle.