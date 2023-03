Aude FREITAS

Bonjour,



Vous trouverez ci-dessous l'ensemble de mes compétences. N'hésitez pas à me contacter pour tous renseignements supplémentaires



Secrétariat administratif et commercial

• Accueil physique et téléphonique du public

• Archivage des différents éléments administratifs

• Création, envois, suivi de commande et de paiement (logiciel prodevis)

• Organisation logistique des différentes actions de l’établissement

• Création et diffusion d’outils de communication interne (notes de service, newsletters…)

• Création et diffusion d’outils de communication externe (brochure, tract, communiqué…)

• Rédaction des différents supports administratifs (rédaction de courriers, mail…)

• Prise de note

• Prospection téléphonique ou en face à face avec de nouveaux clients

• Mise en œuvre des différentes techniques commerciales

• Tenue de caisse

• Saisie comptable



Chargé de production, diffusion et communication

• Création et mise en place de la stratégie de communication et de production

• Création et diffusion des outils de communication interne et externes

o Communiqués / dossiers de presse / conférences

o Mécénat / parrainage / partenariat

• Mise en œuvre de campagnes de diffusion

o Relations presse

o Relations publiques

o Publipostage

• Tenue de caisse et de billetterie

• Saisie comptable

• Relation et fidélisation des partenaires de l’établissement

• Mise en réseau et entretien des relations de réseau de l’établissement

• Organisation logistique des différentes actions de l’établissement



Logiciels

• Pack office

• Prodevis

• Photoshop, Xpress (PAO) –

• Sphynx (réalisation d’enquête)

• Dreamweaver (réalisation de site Internet)



Langues étrangères

• Très bonne maîtrise de l’Anglais

• Bonne maîtrise de l’espagnol



Mes compétences :

Chargée de communication

Chargée de production

Communication évènementielle

Secrétariat assistanat

Assistante commerciale