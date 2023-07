Aude MANAI BEN MESSAOUD

Mon parcours professionnel m'a permis de me doter d'une triple expertise, dans le domaine informatique, marketing et commercial, développée au sein d'un environnement fonctionnel et opérationnel.



J'ai acquis des compétences en gestion de projets transverses (métier et MOA), d'animation d'une équipe de vente ainsi que des compétences commerciales et de gestion de la relation client.



L'important pour moi au quotidien : M'enrichir de nouvelles connaissances, partager, rester en éveil permanent et relever des défis.



Mes compétences :

Gestion de projets

Relation client

Commercial

Communication interne

Ressources humaines

Marketing

Grande distribution

Vendeur

Banque de détail