Aude SUDRE-BROCAREL

Juriste de formation droit privé, j'ai une expérience d'environ 20 ans en conseil au commandement et institutions publiques. Enseignante en droit, responsable juridique d'une direction interministérielle, d'une association d'ampleur nationale, j'ai acquis l'aisance et l'agilité nécessaires pour aborder toute nouvelle problématique avec curiosité et méthode ... Experte en droit aérien, conférencière dans le domaine de la sécurité aéronautique, (navigabilité, drones), ainsi que la responsabilité des décideurs publics, j'ai rédigé nombre de documents divers, décrets, arrêtés, conditions générales de vente de compagnie aérienne, CCAP, réglements de consultation, assuré la phase pré-contentieuse ou contentieuse dans l'exécution des contrats . Familière de la veille juridique (JO, JOUE, Lexisnexis).



Mes compétences :

Conseil juridique, formation, audit