Audrey- Anne DELHOMMEAU

...QUAND LE GESTE DEVIENT PAROLE ...

Vous souhaitez :

* Améliorer les conditions de travail de vos équipes?

* Réduire les frustrations des enfants accueillis?

* Faciliter la communication et donc l'écoute des émotions?

* Mettre en place un projet novateur qui fédère votre équipe et les parents?



La communication gestuelle et bienveillante est donc le projet qu'il vous faut!

AMARA formation se charge de former les professionnels de la petite enfance en s'adaptant aux besoins inhérents à chaque structure afin de proposer une formation personnalisée.







Mes compétences :

Langue des Signes Française

Ennéagramme

Unschooling

Mind Mapping

Accompagnante parentale

Communication bienveillante

Yoga des émotions

Communication gestuelle (les signes avec les bébés