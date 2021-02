Audrey AUDREY BERNARD (BERNARD)

Bonjour,



Je suis Psychologue à domicile, pour les enfants, adolescents, adultes et séniors. Je propose des thérapies individuelles, familiales et des thérapies de couples. A la base de l'idée de séances "à domicile", le constat de l'existence de personnes en souffrance qui n'ont pas accès au soutien psychologique faute de capacité/moyen de déplacement : personnes âgées, handicapées, femmes enceintes, personnes travaillant tard... ou préférant simplement éviter un déplacement.

Je me déplace sur le Tarn-et-Garonne (Montauban, Castelsarrasin, Lafrançaise et alentours).



Je suis en parallèle chargée d'enseignement à l'Université de Toulouse 2 le Mirail. Je souhaite associer ma pratique de psychologue à celle de formatrice.



Aimant les tâches variées, les challenges et les rapports humains, j'aimerais trouver un poste dans les sciences humaines, en tant que chargée de recrutement ou assistante RH. Mes compétences de psychologue, mes capacités d'adaptation et d'apprentissage, ma diplomatie, ainsi que ma volonté de réussite, seront de réels avantages dans ce secteur en constante évolution.



