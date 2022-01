Mélanie PERERA (RAFFIÉ )

Psychologue clinicienne, Gérontopsychologue, j'ai pu exercer ma fonction dans des secteurs variés depuis 2010 en établissements publics (ehpad, pasa, uhr, ssr, mrs) , et contribuer à la mise en oeuvre de projets institutionnels ( projets de vie individualisés, ouverture UHR, PASA, groupes de parole, etc) qui tendent à individualiser au mieux la prise en soin.



Je suis Formatrice au sein de l'association France Alzheimer et propose des formations dans le cadre de l'aide aux Aidants.



Je propose aujourd'hui des consultations en libéral en cabinet à Gaillac et à domicile dans le Tarn.

Sur rendez-vous 9h-19h, du lundi au vendredi. 0686582936.



Mes compétences :

Accompagnement Psychologique Adultes/Adolescents/Personnes âgées.

Sophrologie

Groupes De Parole

Bilans Neuropsychologiques

Ateliers De Stimulation Cognitive

Formée Au Toucher Relationnel

Journée sensibilisation PNL

Aide aux Aidants

Snoezelen

Animation de formations