Aurélie BAUDÉ

Assistante commerciale et responsable qualité dans une petite structure, j'apprécie la polyvalence qu'offre mon poste actuel. Les objectifs fixés par les marques sont des chalenges intéressants. Attirée par le commerce, je souhaite particulièrement me familiariser avec les mécanismes commerciaux et de distribution.



Mes meilleurs atouts sont l'envie et la rigueur. Mon expérience professionnelle et mon parcours universitaire m'ont permis d'acquérir les outils nécessaires et l'esprit d'équipe pour réaliser des missions en groupe, mais aussi pour gérer le relationnel commercial avec mes collaborateurs et clients.



Experte en communication, je sais mettre en œuvre les outils de persuasion et mes facilités à dialoguer au service des mes missions de vente.



Très motivée, je serais très heureuse de pouvoir travailler dans une grande agglomération.



La sémantique textuelle reste mon domaine de prédilection et je reste ouverte à toutes propositions émanant des agences de communications ou autres organisations souhaitant un regard expert sur les mécanismes sémantiques et sémiotiques liés à la communication ou pour un plan de communication.



Je suis disponible pour toutes rencontres professionnelles.



Mes compétences :

Communication

Sémantique

Développement commercial

Administration des ventes

Gestion de la relation client

Marketing

Gestion de la qualité

Gestion de projet

Formation