Audrey AUDREY GIRE (GIRE)

J'ai débuté sur le terrain avec des échafaudeurs et des calorifugeurs, j'ai évolué en alliant étude et expérience.



Entre les régions lyonnaise et provençale, être au contact de clients de secteurs différents permet d'enrichir ma vision Santé, Sécurité et Environnement, notamment en m'appuyant sur des bonnes pratiques et en les ajustant dans mes entreprises.



La curiosité et l'humilité (remise en question en permanence) sont les clés pour la poursuite de l'apprentissage...



Mes compétences :

Audit

Sieges

ISO 900X Standard

ISO 14001 Standard

MASE

Demande d'agrément PMUC chez EDf