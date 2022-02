Audrey CHOISEAU

Secrétaire de formation, c'est pour moi une activité intéressante, de soutien à l'activité d'entreprises et je pense ne devoir ma décision de changer de métier qu'à mes cadres d'exercice, dans les secteurs d'activités juridique et technique.



C'est en postulant dans une entreprise de sondage d'opinion que j'ai eu le déclic: il me faut un métier "au contact des personnes".



C'est ainsi que j'ai amorcé, dès 2011, une carrière dans les milieux du service / soutien à des personnes physiques : auxiliaire de vie scolaire et assistante ménagère (notamment auprès de L'Atelier des Services - Rambouillet où je suis toujours en poste).



Je possède une bonne connaissance de l'anglais et de l'allemand, langues que j'apprécie d'exercer à la moindre occasion.



Je comprends et domine une grande partie des règles d'orthographe, syntaxe etc. depuis très jeune : pourquoi pas devenir formateur intervenant en université ou en entreprise ?



J'aime accompagner les personnes fragilisées ou âgées pour rompre l'isolement de ces personnes. J'aimerais bien trouver des métiers dans ce domaine : accompagnement diversifiés : sorties culturelles, déplacements administratifs, courses en ville / supermarché...





TEMPS LIBRE :

- Cyclotourisme en club

- cuisine passion et découverte

- randonnée pédestre en forêt



Mes compétences :

Word

Excel

Bon niveau d'anglais, à l'écrit comme à l'oral.

Bonne connaissance de l'allemand ; peu d'occasions de pratiquer...

Orthographe